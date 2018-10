"I gay? Una sciagura", bufera su consigliere leghista

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"I gay sono una sciagura per la riproduzione e la conservazione della specie". E' quanto ha detto questa mattina a Radio 24 Alberto Zelger, consigliere comunale della Lega Nord a Verona, promotore della mozione anti-abortista, approvata anche con il voto favorevole della capogruppo del Pd. "Il sesso omosex fa male alla salute - ha aggiunto Zelger -, fa venire malattie di tutti i tipi, è un disturbo della personalità".

Parole a cui replica Fabrizio Marrazzo portavoce del Gay Center. "Le dichiarazioni di Zelger oltre che false sono offensive e discriminatorie - dichiara- valuteremo azioni legali. Ogni giorno abbiamo oltre 50 casi di omofobia in Italia, come testimoniato dal nostro servizio di Gay Help Line 800713713, dove sulla base degli stessi principi di Zelger, ci sono genitori che puniscono i propri figli solo perché lesbiche, gay o trans, studenti che vengono bullizzati, lavoratori licenziati, coppie aggredite come ieri a Pisa. Per questo - conclude - servono leggi ed azioni a contrasto dell'odio verso le persone lesbiche, gay e trans, aspettiamo risposte dalle istituzioni, altrimenti dovremo attivare azioni di protesta civile".