Sgarbi: "Berlusconi? Non vede l'ora di lasciare"

"Ho incontrato Berlusconi, abbiamo fatto nuovi accordi, voglio trasformare Forza Italia in una nuova realtà politica, con idee e persone nuove. Il gruppo è una cosa, il partito è un'altra. Mi sono dimesso dal gruppo, ma ho potenziato il partito. Il mio atto ha determinato un effetto positivo. Berlusconi è felice, i nostri rapporti sono inalterati". Lo ha detto Vittorio Sgarbi, intervenendo a 'I Lunatici' su Radio2.

"Se per Berlusconi il partito è un problema - ha aggiunto Sgarbi - per me non lo è, anzi è una struttura che può essere utilizzata per arrivare a grandi risultati". E parlando del futuro dell’ex Cavaliere in politica ha aggiunto: "A Berlusconi non frega più niente della politica, aspetta solo il momento di andarsene. Gli ho consigliato di lasciare dopo le europee".

Sgarbi non esclude che Fdi e Giorgia Meloni possano aderire a un progetto comune con Fi. "Lei ha una posizione più di destra. Si può fare una costituente che parta da Forza Italia e si allarghi". Mara Carfagna leader di Forza Italia?"Lo escluderei”.