Spese immorali, Di Maio chiarisce

(Fotogramma)

In cosa consistono le 'spese immorali'? In tanti continuavano a chiederselo, in molti ci scherzavano su in attesa di una risposta. Che oggi è finalmente arrivata. A chiarire una volta per tutte di cosa si tratta è lo stesso Luigi Di Maio, che in una breve diretta Facebook ha voluto spiegare il significato dell'affermazione e cosa comporterà per i cittadini che richiederanno il Reddito di cittadinanza. "I meme che girano sulle 'spese immorali' fanno sorridere anche me - ha detto -, perché fanno parte di una ironia e una satira che ci deve essere. Ma al di là delle prese in giro, voglio spiegare una cosa importante, se no rischiamo di farlo sembrare quello che non è".

"Io - spiega il ministro - non mi riferivo a nient'altro se non al gioco d'azzardo, un fenomeno che stiamo debellando. Quello che voglio dire è che il reddito di cittadinanza non si può spendere al gioco d'azzardo, alle video lottery o al poker online perché non è giusto. Non voglio togliere nessun altro diritto alle persone di poter spendere i soldi, e tanto meno mi riferivo ad altro. Quando entrerà in vigore vedrete anche voi come funziona".

Niente rinunce particolari, quindi, secondo il ministro, che rivendica come primo provvedimento dall'ingresso al dicastero quello di aver cancellato proprio "le pubblicità del gioco d'azzardo", mentre lamenta come i media diano "sempre addosso ai Cinquestelle, perché quando stiamo raggiungendo un risultato ce lo devono distruggere". Ma sulla questione delle spese 'immorali', continua il ministro del Lavoro, "mi vogliono far passare per quello che non sono. E invece conosco bene i problemi che ci sono visto anche da dove vengo, problemi che non riguardano solo il Sud ma tutto il Paese".