Perugia-Assisi, al via marcia della pace

Immagine di repertorio (Fotogramma)

E partita sotto la pioggia battente la marcia della pace Perugia-Assisi con l'organizzatore, Flavio Lotti, che ha chiesto il Nobel per la pace al sindaco di Riace, Mimmo Lucano. "Se c'è un motivo per cui oggi siamo qui - dice Lotti - è perché quello che sta succedendo attorno a noi è insopportabile: basta violenza, cattiveria, e attacco ai diritti fondamentali delle persone, basta attaccare chi salva le vite in mare, chi accoglie. Al sindaco di Riace - ha sottolineato Lotti - chiediamo che venga dato il Nobel per la pace, ci impegnamo perché il prossimo Nobel per la pace sia dato proprio al modello Riace".

"La pace non è data per sempre ma va difesa ogni giorno dal clima d’odio e dagli spacciatori di paura. Oggi partecipo alla Perugia Assisi per difendere i valori di una sana democrazia", scrive in una nota l'ex presidente della Camera ed esponente di Leu, Laura Boldrini, seguita poco dopo da Pietro Grasso: "In marcia con migliaia di persone che non si arrendono di fronte all'egoismo e alle disuguaglianze. Ci siamo oggi e ci saremo ogni giorno in cui servirà difendere la pace e la fratellanza", scrive l'ex presidente del Senato su Twitter.