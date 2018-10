Interrogazione Pd su cattedra Conte

(Afp)

"Il concorso in cui Conte è diventato professore ordinario nel 2002 potrebbe essere viziato da una grave incompatibilità. Nella commissione che lo ha giudicato c'era il professor Guido Alpa? Alpa non era definito nello stesso cv inviato da Conte alle Camere socio dello stesso presidente del Consiglio?". Lo chiede l'interrogazione urgente depositata dal gruppo parlamentare del Pd di palazzo Madama a seguito dell'articolo pubblicato nei giorni scorsi dal quotidiano 'La Repubblica'.

"I dubbi rilanciati dal quotidiano 'La Repubblica' meritano un immediato chiarimento. Il presidente Conte venga in aula a rispondere subito ai tanti dubbi emersi sulla sua carriera universitaria", chiede il gruppo Pd. L'interrogazione era stata anticipata ieri dall'attacco di Matteo Renzi e dalla richiesta a Conte di spiegare in aula fatta dal capogruppo dem in Senato Andrea Marcucci.