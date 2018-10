Salvini: "Fazio? Non lo guardo"

Fabio Fazio (FOTOGRAMMA/ IPA)

'Che tempo che fa' "non lo guardo, sono sicuro che i prossimi vertici Rai sapranno valorizzare risorse interne dimenticate negli anni perché non avevano cugini, cognati, parenti". Lo ha detto Matteo Salvini a 'Rtl 102.5'.

"Fazio mi ha invitato tante volte: non ci andrò per coerenza, guardo altro - ha spiegato il vice premier -. Per me non è corretto che ci siano stipendi nel pubblico come quelli, ma cambio canale".