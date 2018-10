Salvini: "Pace fiscale fino a 500mila euro"

Matteo Salvini (FOTOGRAMMA)

"Chiudiamo la rottamazione vecchia dei governi passati e ci sarà la pace fiscale , saldo e stralcio, per quel che mi riguarda sotto i 500mila euro". Lo ha detto Matteo Salvini a 'Rtl 102.5'.

"La pace fiscale riguarda alcuni milioni di italiani che hanno fatto la dichiarazione dei redditi, non quelli che hanno 4 Ferrari - ha spiegato il vice premier -. Se il negozio è andato male, il figlio ha perso il lavoro e non riescono a pagare, io non voglio interessi, more, sanzioni e capitali. Se te ne chiedo il 15%, incasso e tu torni a lavorare. Non è una rottamazione come in passato ma un intervento a gamba tesa".

SPREAD - "Lo spread che sale? E' scontro tra vita vera e realtà finanziaria. Se volessi pensar male, dovrei pensare che c'è chi agita il fantasma spread perché l'Italia che torna a crescere non è l'Italia pronta a svendere le sue aziende" ha detto in mattinata il vicepremier, parlando al convegno Ugl 'Crescita economica e prospettive sociali in un'Europa delle Nazioni', alla presenza di Marine Le Pen. "Chi pensa di speculare sull'economia - ha aggiunto - perde tempo e perde denaro".

"Vedo una manovra finanziaria di speculatori alla vecchia maniera, che puntano sul crollo del Paese per comprare le aziende sane - ha concluso -. A nome del governo dico non torneremo indietro".