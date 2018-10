"Apriteci la strada", rabbia sfollati a Genova

(Foto Adnkronos)

Risposte entro un mese o una nuova manifestazione, ancora più grande, rischierà di bloccare la città. I cittadini e commercianti della Valpolcevera sono scesi in piazza questa mattina con un lungo corteo per le vie di Genova per far sentire la voce della parte di città rimasta isolata dopo il disastro di Ponte Morandi e per chiedere la tutela dei quartieri e del lavoro a rischio oltre all'apertura della viabilità lungo il torrente, nella vallata tagliata in due dal viadotto crollato e dalla zona rossa.

"Liberate la Valpolcevera" su uno degli striscioni principali portati in piazza e un regalo per il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, in visita nel capoluogo ligure: un modellino di ponte Morandi, raffigurato con dietro un muro, ad indicare la città tagliata in due dopo il crollo del viadotto. "Siamo operai, commercianti, imprenditori, associazioni sportive e pubbliche assistenze", spiegano i manifestanti al microfono. "Aprici la strada", intonano dalla piazza i partecipanti che chiedono la riapertura di una viabilità di sponda sul Polcevera. "Abbiamo una cosa da dare al ministro Toninelli - dicono gli organizzatori ai megafoni - la prossima volta che va da Bruno Vespa. Un modellino di Certosa. Siamo dietro un muro". "Siamo sfollati nei servizi, poi ci sono gli sfollati del lavoro, tutti insieme senza bandiere, senza distinzioni", proseguono i manifestanti.

TONINELLI - Il ministro delle Infrastrutture sottolinea che "il governo è impegnato dal 14 agosto, giorno e notte, per ridare a Genova quella normalità perduta", e spiega che si sta "cercando di dare una mano direttamente agli sfollati, permettendo loro di avere i soldi necessari per l'acquisto di una nuova casa". Toninelli incontra una delegazione di abitanti sfollati. "Siamo qui per ascoltare. Porteremo a Roma le loro istanze - assicura - Contiamo di dare risposte anche attraverso l'aiuto dell'Ue". In conferenza stampa nella sede della prefettura, insieme alla commissaria europea ai Trasporti Violeta Bulc, Toninelli parla del dl. "E' un decreto che sarà migliorato ma che invito a non contestare - dice il ministro delle Infrastrutture - perché è scritto non solo con il cuore vicino a Genova ma anche con una tecnica giuridica che permetterà al commissario straordinario di poter lavorare bene senza preoccuparsi di quei ricorsi che se avessimo scritto il dl meno bene ci preoccuperebbero".

TOTI - "Speriamo che il decreto sia scritto anche con il cervello - risponde il governatore Giovanni Toti - Non sono un giurista, i ricorsi purtroppo sono un male endemico del nostro Paese. Ci auguriamo tutti che il decreto sia a prova di ricorsi ma lo verificheremo purtroppo sulla nostra pelle tra pochissimo".

UE - La commissaria Bulc dal canto suo assicura che "l'Europa è pronta a fare la propria parte per aiutare Genova e la Regione per garantire e ridare il futuro", "la Ue è qui con voi, dobbiamo agire e ridare la piena operatività alla regione". "Ho appreso con favore la nomina del commissario straordinario, un primo importante segnale - sottolinea - L'altro segnale importante durante il colloquio con il ministro è che verrà creata l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle Infrastrutture, che sarà operativa dall'1 gennaio". "Ringrazio la Commissione Europea, è importante che sia qui. Questa è l'Europa che piace al sottoscritto e a questo governo - commenta Toninelli - Una Commissione che si cala nei popoli, ne ascolta le necessità e bisogni e apprezzo molto la sua vicinanza".