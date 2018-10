Fico: "Mai con Le Pen"

(Afp)

Il Movimento Cinque Stelle "non siederà mai" nel Parlamento Europeo nello stesso gruppo del Rassemblement National di Marine Le Pen. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, a margine di un incontro con il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker, a Bruxelles.

A una domanda sull'incontro tra Matteo Salvini e Marine Le Pen, Fico ha replicato: "Non è un punto che mi interessa in questo momento. Appartiene alla politica della Lega, delle alleanze e ognuno fa la sua strada, che non è la mia strada".

In quale parte dell'Europarlamento si siederà il M5S nella prossima legislatura? "Questa è una prima fase di conoscenza con i presidenti dei gruppi, per questo li ho voluti incontrare. Non c'è dubbio che il Movimento non siederà mai con la Le Pen, per esempio", ha concluso Fico.

A riguardo è intervenuto anche il vicepremier, Luigi Di Maio, a margine del tavolo sulla moda. "Con Orban e Le Pen non abbiamo nulla a che vedere, Orban e Le Pen sono di destra. Sono alleati della Lega, non nostri. Noi lavoriamo per un gruppo parlamentare europeo che non sia un gruppo di destra" ha detto Di Maio. "Stiamo lavorando per costituire un gruppo parlamentare alternativo alla destra e alla sinistra" ha sottolineato.