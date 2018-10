Salvini: "Nessuno ci fermerà su riforma Fornero"

(FOTOGRAMMA)

"Sulla riforma della Fornero niente e nessuno ci potrà fermare. Andiamo avanti tranquilli, l’economia crescerà anche grazie alla modifica della legge Fornero, un’opera di giustizia sociale che creerà tanti nuovi posti di lavoro". Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ribadendo quanto scritto anche in mattinata su Facebook.

"Diritto al lavoro e diritto alla pensione per tanti, taglio delle tasse e rimborsi per i risparmiatori truffati, investimenti su scuola e sanità, diritto alla casa per sfollati di Genova e terremotati, un aiuto concreto a poveri e disabili, assunzioni straordinarie per le forze dell’ordine: indietro non si torna, affaristi e speculatori non ci fermano, avanti con e per gli italiani!" scrive il vicepremier, a Lione per la riunione dei ministri europei su terrorismo e immigrazione.



DI MAIO - Sulla stessa linea il vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, Luigi Di Maio: "Se Bankitalia vuole un governo che non tocca la Fornero, la prossima si volta si presenti alle elezioni con questo programma. Nessun italiano ha mai votato per la Fornero - scrive su Twitter -. E' stato un esproprio di diritti e democrazia che viene rimborsato. Giustizia è fatta. Indietro non si torna!".