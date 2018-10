Salvini a famiglia Cucchi: "Vi aspetto al Viminale"

(Afp)

Dopo la svolta nel caso Cucchi, il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini invita la sorella di Stefano Cucchi, Ilaria, e la sua famiglia al Viminale. "La sorella e i parenti di Stefano #Cucchi sono i benvenuti al Viminale - scrive Salvini su Twitter -. Eventuali reati o errori di pochissimi vanno puniti con la massima severità, ma ciò non può mettere in discussione professionalità e eroismo quotidiani di centinaia di migliaia di ragazze e ragazzi in divisa".