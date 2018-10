Piemonte, Bertola è il candidato M5S

(Foto Adnkronos)

Il consigliere regionale Giorgio Bertola è il candidato alla presidenza del Piemonte per il Movimento 5 Stelle. Bertola, che ha ottenuto 1540 voti battendo l’altro candidato, Luca Zacchero, sfiderà il presidente uscente del Piemonte, Sergio Chiamparino, ricandidato per il centrosinistra, mentre il centrodestra, con Fi e Lega, non ha ancora ufficializzato il proprio candidato anche se tra i nomi in pole position circola quello dell'europarlamentare azzurro Alberto Cirio.

"L'obiettivo è vincere, dare al Piemonte la possibilità di cambiamento" ha detto il neo candidato alla presidenza del Piemonte. "Correre per il Movimento 5 Stelle - ha aggiunto - è come una staffetta, si corre tutti insieme passandosi il testimone con un obiettivo comune, l'interesse dei piemontesi, e io porterò avanti questo impegno con grande responsabilità". "Nove anni fa partivamo da zero ma ci siamo dati una possibilità, oggi sono passati nove anni e se allora l'obiettivo era esserci, oggi è vincere", ha ribadito.

"Se ripenso alle prime esperienze dei Meetup nel 2008, alla presentazione della lista per le regionali del 2010, all'elezione come consigliere regionale, fino alle nuove cariche in Consiglio - ha aggiunto Bertola - ogni momento, ogni passaggio, è stato una sfida che ho raccolto insieme a molti di voi e portato avanti, perché ho creduto fortemente nella possibilità di diffondere nelle istituzioni e tra le persone i valori che sono la base del Movimento: la partecipazione, innanzitutto, il senso di giustizia e di equità, e la politica al servizio del cittadino, per rappresentarne la voce".

"Un grandissimo in bocca al lupo a Giorgio Bertola" ha scritto su Twitter la sindaca di Torino, Chiara Appendino, congratulandosi con il neo candidato. "Conosco da anni la sua passione e il suo impegno al servizio delle istituzioni che, sono certa, saprà rappresentare al meglio se i cittadini piemontesi gli accorderanno la fiducia che merita", ha concluso Appendino.