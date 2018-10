Salvini su Riace: "Pacchia finita"

Manifestazione di solidarieta con Mimmo Lucano a Riace (FOTOGRAMMA)

"Osservo quanto accade attorno a Riace: il sindaco è ai domiciliari e invita i giornalisti a casa come se nulla fosse, Magistratura Democratica accusa chi ha messo in dubbio il sistema di accoglienza (e quindi anche il pm), da sinistra attaccano l’inchiesta ma le verifiche del Viminale partirono col governo del Pd. E nessuno richiama il rispetto delle regole o difende il pubblico ministero, nemmeno l’Anm! Si mettano tutti il cuore in pace: con me l’immigrazione di massa non sarà più un affare, la pacchia è finita". Lo dichiara il ministro dell’Interno Matteo Salvini.