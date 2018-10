Senato, bye bye vitalizi

(AdnKronos)

Il Consiglio di Presidenza del Senato ha approvato, secondo quanto si apprende a palazzo Madama, la riforma dei vitalizi per gli ex senatori secondo il metodo contributivo disposto dalla Camera. L'ok alla riforma con i tagli agli ex parlamentari è passato con 10 voti e un astenuto, ha riferito il questore Paolo Arrigoni (Lega) al termine della riunione.

"Detto, fatto. Promessa mantenuta. Bye bye vitalizi anche per gli ex senatori. Questo privilegio non esisterà più per nessuno. Evviva!" scrive in un post su Facebook il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, dopo l'approvazione della riforma.



"Il Senato ha appena dato il via libera al taglio dei vitalizi - twitta il premier Giuseppe Conte -. La riduzione di sprechi e costi della politica è anch'essa una misura di equità sociale, un segno di attenzione che la 'buona' politica deve offrire per poter parlare con credibilità ai cittadini! #ByeByeVitalizi".



FLASH MOB - Dopo la delibera con cui è stato ufficializzato il taglio è scattato il flash mob dei parlamentari 5S davanti a Palazzo Madama. "Bye bye vitalizi anche al Senato" e "56 milioni risparmiati" si legge su alcuni dei cartelli esposti dai pentastellati, che hanno celebrato il risultato sventolando bandiere con il simbolo del Movimento 5 Stelle e palloncini gialli.