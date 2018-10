Condono, Di Maio: "Al Quirinale testo manipolato"

(Fotogramma)

"Il testo sulla pace fiscale inserito in manovra e trasmesso al Colle non era quello su cui c'era l'accordo in Cdm". E ancora: "Domani mattina deposito subito una denuncia alla Procura della Repubblica. Non è possibile che vada in Quirinale un testo manipolato". Ospite a 'Porta a Porta', il vicepremier Luigi Di Maio lancia l'accusa: il testo sulla pace fiscale trasmesso al Colle, secondo il vicepremier, sarebbe stato manipolato da qualche 'manina' dopo l'approvazione in Consiglio dei ministri.

Ma il Colle smentisce che il documento sia mai arrivato. "Il testo del decreto fiscale non è ancora pervenuto al Quirinale per l'esame, la firma e l’emanazione da parte del Presidente della Repubblica" precisa l'Ufficio stampa del Quirinale.

Ospite nel salotto di Bruno Vespa, Di Maio parla chiaro: "Ho sempre detto agli imprenditori italiani che dovevamo liberarli dalle grinfie di Equitalia ma non ho mai detto che si dovevano aiutare i corrotti all'estero", spiega, precisando che nel testo incriminato "c'è sia uno scudo fiscale sia la non punibilità per chi evade. E questo è un fatto gravissimo". Quindi rincara la dose: "Questo testo - precisa - non era concordato in Cdm. Non lo votiamo se non si cancella la parte sui capitali all'estero". Poi, riferendosi all'articolo 9 del dl fiscale rimarca: "C'è di tutto, c'è il reato di riciclaggio, c'è di tutto. Questa parte deve essere tolta. Questo è un condono fiscale alla Renzi, quindi questa norma non la voterò"assicura.

Il vicepremier non ha dubbi: "Questo è il governo con il più alto numero di nemici, non mi sorprende una cosa simile". Di Maio dice a Vespa che si è reso conto della manipolazione solo oggi quando "i ministri stavano rivedendo le bozze che circolavano". Niente sospetti, però, nei confronti dei partner di governo. "Non ho ragione di dubitare della Lega. Ci siamo stretti la mano - sottolinea -. Escludo responsabilità politiche perché mi fido delle persone con cui sono al governo". Sospetta del sottosegretario Giancarlo Giorgetti? Gli chiede Vespa. "Non mi permetterei mai" risponde Di Maio.

Per il vicepremier "in questo governo stanno avvenendo tante cose inedite, tanti giochini. Ciò che metteremo in campo dopo la denuncia in Procura ci farà capire". "Si può tornare indietro. Io denuncio una cosa che è un dovere morale nei confronti dei cittadini. Ai miei uffici è stato riferito che" quel testo "è stato mandato al Quirinale. Se non è così torno a Palazzo Chigi, accertiamo tutto. Non ci sarà bisogno di riunire un nuovo Cdm. Basta stralciare quella parte dal testo".