Mattarella: "Politica sia responsabile"

La politica deve essere responsabile. E' il monito che arriva dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un saluto indirizzato alla Assemblea generale 2018 di Assolombarda. "E' indispensabile uno sforzo condiviso per dimostrare la capacità del nostro Paese di affrontare le sfide", sottolinea. "Servono un dialogo costruttivo e un alto senso di responsabilità - evidenzia il capo dello Stato - da parte della politica, delle istituzioni e delle imprese, delle associazioni e della società civile per scelte consapevoli con una visione di lungo termine nell'interesse collettivo".

"La qualità delle aziende italiane e la loro abilità ad affermarsi sui mercati internazionali, inserendosi nelle catene del valore globale, prospera - fa notare - solo in un mondo aperto e integrato. Il rallentamento del ciclo del commercio internazionale, i segnali di ulteriori tensioni e misure protezionistiche - avverte Mattarella - rischiano di pesare sulla fiducia".

Intervenendo poi a Pontedera alla cerimonia commemorativa per il quarantesimo anniversario della morte di Giovanni Gronchi, il capo dello Stato sottolinea: "Il Presidente della Repubblica pro-tempore è portatore dell'indirizzo di attuazione e di rispetto della Costituzione". In Giovanni Gronchi fu "ferma" la "distinzione tra significato e insopprimibilità dei valori patriottici e - conclude - le infatuazioni di vuoti rigurgiti nazionalistici".