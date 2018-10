Renzi: "Di Maio ora darà le colpe al Fantasma Formaggino"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Renzi attacca Di Maio e non usa giri di parole. "Sono successe cose incredibili sul decretino, il problema è che Di Maio ha votato un decreto che non ha capito - dice il senatore Pd in una diretta Facebook. Non è la manina, è la mancanza di cervello". "Secondo il comunicato del Consiglio dei ministri il decreto è stato approvato e il Cdm si fa senza tecnici -ha spiegato -. Ma se hai votato un decreto che ha il condono e non sei d'accordo perché non lo dici? Invece Di Maio ha aperto una polemica contro tecnici e burocrati, ha dato la colpa a tutti, alla fine diranno che è stato il Fantasma Formaggino - conclude -. Ma Di Maio le legge le leggi che firma? Non c'è un complotto ma una incredibile incapacità di fare cose".