Salvini candidato alla guida dell'Ue?

(Afp)

Matteo Salvini non esclude una sua discesa in campo alle europee, alla guida di una lista populista e come candidato alla presidenza della Commissione Ue. "È vero - ha ammesso il vice premier e leader della Lega in un'intervista alla 'Repubblica - amici di vari paesi europei me lo stanno chiedendo, me lo stanno proponendo. Fa piacere vedano in me un punto di riferimento per la difesa dei popoli, anche fuori dall’Italia".

Salvini si è preso una pausa di riflessione. Il tempo per decidere non gli manca, anche perché altre, in Italia, sono le priorità da affrontare ora. "In questo periodo tra manovra, Europa, immigrati, non ho avuto tempo e modo per valutare la proposta. Maggio è ancora lontano. Vediamo, ci penso".