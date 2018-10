Festa M5S, la lista dei divieti

(Fotogramma)

Stop a "treppiedi, ombrelli e aste, bastoni per selfie, puntatori laser, droni e aeroplani telecomandati". Ma anche a "bombolette spray (inclusi antizanzare, deodoranti, creme solari)". Sono solo alcuni degli oggetti che domani e dopodomani sarà vietato portare al Circo Massimo, sede della kermesse M5S 'Italia 5 Stelle'. In un post sul Blog delle Stelle i grillini oggi hanno pubblicato l'elenco delle cose che, stando alle nuove norme antiterrorismo, non sarà possibile introdurre nell'area evento.

Oltre agli oggetti già citati, sono bandite: "Valigie, trolley, borse, zaini più grandi di 15 litri di capienza; lattine, bottiglie di vetro, borracce di metallo o bottiglie di plastica più grandi di 0,5 litri; biciclette, skateboard, pattini e overboard; armi, materiali esplosivi, fuochi d'artificio, fumogeni". Vietati anche "strumenti musicali, apparecchiature per la registrazione, macchine fotografiche professionali o semiprofessionali, videocamere; catene, coltelli o altri oggetti da punta o da taglio e materiale infiammabile".