Fornero: "Salvini? Rozzo e neofascista". E lui replica

(Fotogramma)

Acceso botta e risposta tra Elsa Fornero e Matteo Salvini. A dare fuoco alle polveri un'intervista dell'ex ministra del Lavoro e alle politiche sociali che ai microfoni di Circo Massimo, su Radio Capital, ha definito il ministro dell'Interno "un neofascista". "L'ex ministra Elsa Fornero mi insulta e mi dà del neofascista. Sono lieto di non piacerle, viste le enormi differenze tra me e lei - tuona Salvini - io sono stato eletto e non nominato, io non ho rovinato migliaia di famiglie italiane, io non verso lacrime di coccodrillo, io non frequento salotti chic. Sono orgoglioso perché abbiamo cominciato a smontare la legge che porta il suo nome".

Parlando a 'Circo Massimo', Fornero ha spiegato: "Molti leghisti non esprimono quell'aggressività e quell'atteggiamento neofascista" di Salvini. "Diciamocelo chiaro - ha aggiunto l'ex ministra - un vicepresidente del Consiglio che va a Mosca e dice 'qui mi sento a casa mia'" non si era mai visto. Io non ritengo che sia una persona per il bene del paese, per i suoi metodi, la sua rozzezza, la sua aggressività, per il fatto che lui incita anche la violenza qualche volta". Quindi si è chiesta: "Come si può accettare ciò da un vicepresidente del consiglio?"

Fornero non ha risparmiato critiche anche a Luigi Di Maio, "comincio a pensare che in lui ci sia doppiezza. Non ho mai sentito una sua dichiarazione esplicita sul condono sugli abusi edilizi a Ischia. Condono è una parola chiara: se uno è contrario, non lo fa né a Ischia né nel resto del Paese". "I grillini - ha osservato l'ex ministra - si esprimono in maniera confuse ma anche molto cinica, cominciano a esprimere anche un attaccamento al potere, ma se non altro si ispirano a cose buone, che possono andare in una direzione che chiunque abbia un minimo di senso per il benessere comune dovrebbe approvare, soprattutto sulla lotta alla povertà. Salvini invece ha in fondo un cinismo inaccettabile".