Leopolda, tutte le colonne sonore

Renzi alla Leopolda 8 (FOTOGRAMMA/IPA)

Tutto pronto per la Leopolda 9. Accompagnata dal tema del 'Ritorno al futuro', si apre la convention inaugurata nel 2010. Convention che, tra le sue caratteristiche, ha sempre potuto distinguersi per la presenza di una 'colonna sonora' che identificava ogni edizione.



Nel primo appuntamento la soundtrack era composta da 'Heroes' di David Bowie e 'Can't stop moving' di Sonny J. Poi, anno dopo anno, è stata la volta de 'Il più grande spettacolo dopo il big bang' di Jovanotti (2011), 'We are young' dei Fun (2012), 'Cambia-Menti' di Vasco Rossi assieme ai Negrita con 'La tua canzone' e ancora una volta Jovanotti con 'Ti porto via con me' per il 2013.



Nel 2014 è stata poi la volta di 'Geronimo' degli Sheppard e nel 2015 'Go big or go home' degli American Authors assieme al tris di presenze per Jovanotti con 'Terra degli uomini'. L'anno seguente (2016) la musica che ha accompagnato la Leopolda è stata quella di Imany con 'Silver lining (Clap your hands)' per poi arrivare, all'ottava edizione (2017), a Coez che ha spopolato con la sua 'La musica non c'è'.