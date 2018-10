L'affondo di Silvio: "Incapaci"

(Fotogramma /Ipa)

"C'è molta amarezza perché stanno portando l'Italia in una direzione che farà male a tutti. Auspico la fine di questo governo il più presto possibile". Torna all'attacco del governo Silvio Berlusconi e lo fa da Laives, in Trentino, nel corso di un'iniziativa elettorale. "Spero si ravvedano e cambino la manovra", con i loro litigi "stanno dando uno spettacolo veramente negativo del governo e dell'Italia a tutta l'Ue. Spero vadano a casa", ha aggiunto il presidente Forza Italia.

"Nessuno penserebbe di affidare una qualsiasi azienda a persone che non la conoscono, che non hanno mai lavorato e che non si sono preparati studiando. E invece gli italiani con il loro voto hanno dato la complessa e difficile azienda Italia a questa gente qui e quindi - ha concluso Berlusconi - non ci possiamo aspettare nulla di buono perché sono degli incapaci".