La manovra del popolo sbarca al Circo Massimo

La "manovra del popolo" sbarca a Italia 5 Stelle. Ad attivisti e simpatizzanti arrivati in queste ore al Circo Massimo per la manifestazione pentastellata, i parlamentari M5S stanno distribuendo brochures con i punti salienti della legge di bilancio allo studio del governo giallo-verde. Elencati tutti i cavalli di battaglia grillini, dal reddito di cittadinanza al taglio delle pensioni d'oro, dallo stop ai fondi pubblici all'editoria al "risarcimento per i truffati dalle banche".

Nel volantino è presente anche un capitolo dedicato al fisco con lo "stralcio dei debiti" ma solo "sotto i mille euro". "Eliminiamo le pendenze dei piccolissimi debitori, per ripulire i bilanci da voci di entrata fasulle che impegnavano inutilmente la pubblica amministrazione", si legge sul depliant.