Rai, Rossi a Foa e Salini: "Caso Fazio in Cda con urgenza"

Gianpaolo Rossi

"L’annunciata intervista di Fabio Fazio al sindaco di Riace, Domenico Lucano, prevista per la prossima puntata di ‘Che Tempo che Fa’ è una chiara violazione degli obblighi del Servizio Pubblico". Lo dice all’Adnkronos il consigliere Rai Giampaolo Rossi che, chiede, quindi, "al Presidente della Rai, Marcello Foa, e all’Ad, Fabrizio Salini, di portare con urgenza la questione Fazio ad uno dei prossimi Cda, anche per analizzare i risultati di un format che, spostato su Rai1 per giustificare gli esorbitanti costi, sta danneggiando l’intera programmazione Rai in una fascia fondamentale per la raccolta pubblicitaria".

Tornando al sindaco di Riace, il consigliere di Viale Mazzini spiega che "intervistare senza contraddittorio un cittadino indagato, oltre che costituire un intralcio al sereno svolgimento dell’inchiesta giudiziaria, manifesta un narcisismo ideologico finalizzato alla costruzione di un’operazione ‘martirio’ attorno al caso del sindaco di Riace. Il tutto all’interno di un format che la Rai della precedente gestione ha classificato come ‘intrattenimento’ proprio per consentire a Fazio e alla sua società di strappare un contratto pluri-milionario del tutto fuori mercato".

"Una palese violazione - secondo Rossi - delle più elementari regole del Servizio Pubblico, considerando inoltre che Fazio non è un giornalista e l’intervista si svolgerà senza alcuna garanzia di rispetto di regole e tutele che solo una testata giornalistica può dare.