Renzi si veste da conduttore

(Fotogramma)

Apertura con "il botto" per la nona edizione della Leopolda dal titolo "Ritorno al futuro": la kermesse di Matteo Renzi, che si svolge a Firenze fino a domani, domenica 21 ottobre, ha registrato ieri una grande affluenza con oltre 4000 presenze nella prima serata, circa il doppio rispetto alle prime serate più affollate delle precedenti edizioni.Questa mattina la manifestazione nella ex stazione ottocentesca riprende con i 50 tavoli tematici di discussione, che hanno il compito di elaborare "proposte per il futuro, semplici e concrete".

Nel pomeriggio si terrà il primo 'Talk' della storia della Leopolda condotto dallo stesso Renzi. Cinque ospiti: Roberto Cingolani, Federica Angeli, Roberto Burioni, Rula Jebrael. E il quinto? "Lo scopriremo oggi", si è limitato a dire Renzi. Sempre nel pomeriggio Ivan Scalfarotto presenterà i Comitati Civici. "Ci saranno i primi dieci italiani che hanno fondato un comitato. E ci racconteremo come vogliamo costruirne mille nei prossimi mesi", ha spiegato Renzi. Domani alle 12.30 la chiusura con intervento finale dell'ex segretario.

"Questa Leopolda è importante più delle precedenti e come tutti gli anni è un luogo di idee, un luogo di persone che si ritrovano ed hanno la voglia raccontare, in questo periodo storico, in questo momento particolarmente difficile per il nostro Paese, visto che stiamo veramente rischiando grosso", ha commentato il deputato dem Luca Lotti, presente alla kermesse.