Via condono tombale e scudo fiscale /Diretta

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Accordo in Cdm sulla querelle sorta sul decreto fiscale. E' quanto filtra all'Adnkronos dal Consiglio dei ministri ancora in corso. Stando ad autorevoli fonti di governo M5S, sarebbe stato raggiunto l'accordo per far passare il decreto fiscale senza condono penale e senza scudo fiscale per il rientro dei capitali dall'estero. Ci si impegna inoltre, spiegano le stesso fonti, a rafforzare in sede parlamentare il saldo e stralcio per le persone in difficoltà. Il Cdm è iniziato alle 15 a Palazzo Chigi ed è finito poco dopo le 17.

Prima del Cdm, Di Maio parlando nel piazzale antistante Palazzo Chigi, ha detto. "Chiariremo la questione del condono e della pace fiscale, daremo due copie a Salvini così non si sbaglia". Il vicepremier della Lega da parte sua ha chiarito: "Alla Lega non interessa nessun condono, nel contratto - ha ricordato - si parla di saldo e stralcio delle cartelle di Equitalia solo per chi ha fatto la dichiarazione dei redditi e non è riuscito a pagare tutto. Manteniamo gli impegni, rispettiamo il contratto e aiutiamo gli Italiani onesti, noi - ha concluso - saremo felici e contenti".