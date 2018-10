"Condono per Ischia, Di Maio ora iscriviti al Pd"

Fermo immagine dal video di Tommaso Ederoclite (fonte Facebook)

"Ti aspettiamo in federazione". Firmato, il presidente del Pd Napoli Tommaso Ederoclite che, sulle sue pagine social, ha pubblicato un video di un comizio di Luigi Di Maio del 23 agosto 2017: "Cercate una mia proposta di legge di condono che riguarda Ischia o qualche altra Regione: se la trovate mi iscrivo al Pd", arringava la folla l'allora deputato M5S. "Ti aspettiamo", gli scrivono oggi in dem in riferimento al dl Genova in cui è contenuto il condono per Ischia.