Conte: "Il 2,4 al momento non si tocca"

(Afp)

"Il 2,4 al momento non si tocca, certo". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a Mosca, incontrando i giornalisti, dopo la bocciatura della manovra italiana da parte della Commissione Europea. "Visto l'approccio dialogante mio e del governo, non avrò difficoltà a parlare con i singoli leader per offrire le più ampie spiegazioni sull'indirizzo specifico di politica economica che facciamo con questa manovra" ha aggiunto il presidente del Consiglio.

"Io non ho avuto ancora possibilità di leggere" il parere della Commissione Ue, ha spiegato, "però posso anticipare che si tratta di un parere critico che era nell'aria. Abbiamo deciso di elaborare una manovra che dismette una prospettiva di austerity e che abbraccia quella della crescita. Una manovra quindi su cui immagino ci saranno le valutazioni critiche, le valuteremo nel merito". "Ci riserviamo già nei prossimi giorni di elaborare repliche sul punto - ha aggiunto Conte - ci confronteremo con i dati, con le stime di crescita, nel merito delle singole riforme e ci presenteremo tra 3 settimane per proseguire questo dialogo costruttivo, franco e sereno che intendiamo perseguire".

"Questa non è una manovra che è stata improvvisata ma che abbiamo meditato, elaborato e pensato a lungo. Dire oggi che la rivediamo non ha senso" ha rimarcato il premier. "Questa manovra esprime un indirizzo preciso di politica economica. C'è un suggerimento di un diverso indirizzo da parte della Commissione Ue. Ci confronteremo e ne verremo a capo e vedremo se potremo persuadere la Commissione" ha detto Conte. Quanto allo spread, "sarei irresponsabile se non fossi preoccupato ma lasciatemi dire che nel momento in cui riusciremo a perseguire questo dialogo" con la Commissione Ue "e riusciremo ad esprimere tutte le nostre buone ragioni, confido che lo spread possa abbassarsi".