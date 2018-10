Di Maio all'Ue: "Rispetto per il popolo italiano"

(Fotogramma)

"È la prima manovra italiana che non piace alla Ue. Non mi meraviglio: è la prima manovra italiana che viene scritta a Roma e non a Bruxelles!". Lo scrive su Fb Luigi Di Maio, dopo la bocciatura della manovra da parte della Commissione europea.

"Con i danni che avevano fatto quelli di prima, non potevamo certo continuare con le loro politiche. Continueremo a raccontare alla Commissione europea cosa vogliamo fare con rispetto. Ma altrettanto rispetto - scandisce il vicepremier - ci deve essere nei confronti del popolo italiano e del governo che oggi lo rappresenta". "Continuiamo a lavorare a testa alta per il bene dei cittadini", conclude il ministro del Lavoro.