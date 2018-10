Renzi: "Fermatevi"

(Fotogramma)

"Per anni abbiamo lottato per recuperare credibilità in Europa e sui mercati. Adesso Salvini e Di Maio, con il loro portavoce Conte, sfasciano la tenuta economica del Paese. E il dramma è che non riusciranno comunque a mantenere le folli promesse elettorali neanche con il deficit al 2.4%". Lo scrive Matteo Renzi sul suo profilo Facebook.

"'Ma a quale titolo tu ancora parli?, si chiederanno i troll. Come uno che ha portato lo spread sotto quota 100. Adesso è sopra 300. E con lo spread sopra 300 le famiglie italiane piangono, gli speculatori internazionali godono - prosegue il senatore del Pd - Al motto di 'me ne frego dell'Europa' stanno portando il Paese in recessione. Fermatevi, l'Italia non merita una nuova crisi finanziaria".