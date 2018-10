Tensione su Casalino

(Fotogramma)

E' scontro su Rocco Casalino tra il ministro dell'Economia Giovanni Tria e i 5 Stelle. Al centro delle polemiche torna il famoso audio Whatsapp, reso pubblico oltre un mese fa da alcuni quotidiani, in cui il portavoce della presidenza del Consiglio parla di "megavendetta" nei confronti dei tecnici del ministero dell'Economia e delle Finanze. Interpellato da Famiglia Cristiana su quella registrazione, Tria va all'attacco di Casalino: "Non desidero commentare volgarità e minacce contro funzionari dello Stato, specie se questi - osserva - ricoprono una funzione di garanzia ed indipendenza universalmente riconosciuta e prevista dall'ordinamento".

Parole fortemente criticate dai 5 Stelle che tornano a sottolineare come "l'audio rubato" al portavoce del premier sia "un'altra vergognosa pagina di giornalismo". "Quelle parole - si sottolinea in una nota diffusa ieri - erano dette in privato e tali dovevano rimanere. Non si trattava affatto di minacce - si precisa - ma il portavoce riportava quella che è la linea del Movimento 5 Stelle".

"Tutto il Movimento - ribadiscono i 5S - è convinto che alcuni tecnici del Mef non svolgono il proprio ruolo con indipendenza e professionalità. Ci sorprende - si conclude - che il ministro Tria invece di fare valutazioni di merito e pulizia nel suo Ministero li difenda a prescindere''. In difesa di Casalino ha parlato anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, confermando "piena fiducia" al suo portavoce. No comment invece, almeno per il momento, dal diretto interessato.