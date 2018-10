Trump a Conte: "Condivido linea dura su migranti"

Immagine di repertorio (Afp)

Piena sintonia Trump-Conte sulla politica dei migranti. "Ho appena parlato con il primo ministro italiano Giuseppe Conte su diversi argomenti - twitta il presidente americano -, compreso il fatto che l'Italia abbia adottato una linea molto dura sull'immigrazione illegale. Sono d'accordo al 100% con la loro posizione, anche gli Stati Uniti stanno adottando una linea molto dura nei confronti dell'immigrazione illegale". Migranti ma anche manovra. "Il primo ministro" Giuseppe Conte, conclude, "sta lavorando molto duramente sull'economia dell'Italia - aggiunge Trump - . Avrà successo!".

Nel frattempo il presidente americano si rivolge direttamente via Twitter ai migranti in marcia verso il confine tra Messico e Stati Uniti. "Per quelli che sono nella carovana: fate marcia indietro" cinguetta. "Non faremo entrare persone illegalmente negli Usa. Tornate nel vostro Paese e, se volete, chiedete la cittadinanza come milioni di altre persone stanno facendo", scrive il presidente. Il Pentagono, riporta il Washington Post, sarebbe pronto a schierare 800 soldati, già dalla prossima settimana, al confine, oltre ai 2100 della Guardia Nazionale, presenti nella zona.