Salvini-Di Maio: "Nessuna banca in difficoltà"

Incontro Di Maio-Salvini a Palazzo Chigi. Al termine del vertice, il vice presidente del Consiglio e ministro dell'Interno ha chiarito di non aver parlato di Rai, al contrario di quanti hanno scritto alcune agenzie e giornali: "E' una questione che stanno risolvendo, com’è giusto che sia, Salini e Foa".

Con il collega di governo, ha aggiunto, "abbiamo parlato di economia, manovra, conti pubblici. Nessuna banca sarà in difficoltà: siamo positivi e lavoriamo come Lega e M5S in sintonia per la crescita e il cambiamento del Paese, come prevede il contratto di governo".