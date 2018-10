Appello di Silvio alla Lega: "Lasci 5S o alleanza a rischio"

(FOTOGRAMMA)

"Ci saranno tra poco elezioni regionali e cittadine e non so come potremo andare ancora a queste elezioni con una Lega che continua a ignorare il programma con cui si è presentata agli elettori e che tradisce gli stessi elettori, con un programma in contrasto con quello che abbiamo condiviso". Lo dice il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, durante la presentazione di un libro su Bettino Craxi al Teatro 'Franco Parenti' di Milano.

"Ai nostri alleati della Lega, con cui governiamo bene molti territori voglio dire: dateci una data entro la quale metterete fine a questa innaturale alleanza", è l'appello di Berlusconi.