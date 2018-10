Caso Desirée, Boldrini denuncia 'Libero'

(Fotogramma)

L'ex presidente della Camera Laura Boldrini denuncia 'Libero', dopo un articolo pubblicato dall'edizione online del quotidiano e intitolato 'Desirée Mariottini, Laura Boldrini: le sue 'risorse' stuprano e uccidono ma lei va all'attacco di Salvini'. 'Libero' fa riferimento a un post pubblicato nei giorni scorsi dall'ex presidente della Camera, nel quale puntava il dito contro Salvini: "Anziché trasformare il dolore per la povera Desirée in un set cinematografico in diretta Facebook - scriveva Boldrini - il ministro Salvini lavori nel suo ufficio al Viminale e metta in campo misure concrete per la sicurezza di tutti e tutte. Io sto coi cittadini e le cittadine che non sopportano più degrado, incuria e violenza". "Alla madre di Desirée. Il mio primo pensiero, appena ho saputo ciò che hanno fatto a sua figlia, è andato a lei. Come potrà, mi sono chiesta, sopportare un dolore simile? Come potrà continuare a vivere con quel macigno nel cuore? E oggi, quando ho visto questo 'articolo', ho pensato di nuovo a lei - scrive l'ex presidente della Camera -. Mi sono chiesta come avrà reagito dopo aver letto questo titolo su di me: "le sue risorse uccidono e stuprano". Un’affermazione aberrante". "Vorrei abbracciare la mamma di Desirée, che ovviamente sa che io non ho nulla a che vedere con gli esseri disumani che hanno distrutto la vita di sua figlia e che vanno puniti come meritano - prosegue Boldrini -. Per Libero, che mi dipinge come la mandante di questo crimine terribile, ho già pronta una denuncia. Per Libero e per tutti coloro che in questi giorni hanno associato il mio nome al delitto che si è consumato nel quartiere di San Lorenzo a Roma. Non mi piegherò mai a questo odio cieco e spietato diffuso a colpi di menzogne diffamanti. L’odio ci rende peggiori e ci fa vivere male, combattiamolo insieme".