"Rischiamo i forconi", lo sfogo della senatrice 5S

L'autocritica arriva dalle colonne dell'Huffpost. E porta la firma della senatrice pentastellata Elena Fattori. "Immaginate se in uno dei tanti comizi e convegni appena qualche mese fa avessi raccontato questo (...) mi avrebbero preso per folle o per lo meno mi avrebbero rincorso con torce e forconi". E il 'questo' a cui si riferisce è quanto stanno facendo i 5 Stelle al governo.

Fattori fa alcuni esempi: "Il Movimento 5 stelle non fa alleanze, ma noi cambieremo il termine, ci alleeremo con la Lega e chiameremo questa alleanza 'contratto'". Ed ancora: "Diremo sì alla Tap, si all'Ilva, valuteremo costi/benefici per decidere sulla Tav e anche sul Ceta ci ragioneremo. Faremo un condono fiscale e uno edilizio. Ed eleggeremo come presidente del Senato una berlusconiana doc".