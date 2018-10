Torino vota no alla Tav

Via libera della Sala Rossa all'odg della maggioranza pentastellata contrario alla realizzazione della Torino-Lione. Il provvedimento è passato con 23 voti a favore e due contrari. Al momento del voto non erano presenti in aula le opposizioni di centrosinistra espulsi dal presidente del Consiglio, Fabio Versaci, per aver esposto cartelli a favore dell'opera.



Tra gli espulsi anche l'ex sindaco di Torino, Piero Fassino. "Non mi era mai capitato: oggi mi è successo per una ragione nobile perché come tutte le persone di buon senso mi sono opposto al no alla Tav che non è certo una ferrovia locale" ha detto Fassino. Successivamente ai consiglieri era stato detto che potevano rientrare ma l'invito non è stato raccolto. Prima l'Aula aveva espresso a maggioranza parere favorevole all'accorpamento degli emendamenti presentati dalle opposizioni, che poi erano stati respinti, sempre a maggioranza, da una successiva votazione.

"Bene la votazione del Consiglio comunale di Torino sul Tav! - ha commentato Luigi Di Maio in un tweet - Presto io e Danilo Toninelli incontreremo il sindaco Chiara Appendino per continuare a dare attuazione al contratto di Governo".