Il leghista: "Raggi? Si dimetta"

(Fotogramma)

"Troveremo un nostro candidato". Lo ha detto Maurizio Politi, capogruppo della Lega in assemblea capitolina, intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus, in merito alle prossime elezioni a Roma.

"Saltamartini? Potrebbe essere, ma ad oggi non c'è nessun nome. E’ una questione che si vedrà quando sarà il momento - ha aggiunto -. La Lega è una realtà vera su Roma. Siamo in attesa della sentenza sul sindaco, che per statuto del M5S in caso di condanna dovrebbe dimettersi. Aspettiamo il 10 novembre. Io non credo che debba dimettersi per questioni giudiziarie, ma per i disastri che sta facendo a Roma. Roma ha fortemente bisogno di poteri speciali. La sfida per Roma, al netto di chi governa, passa per dare alla capitale d’Italia poteri superiori rispetto agli altri enti locali”.