Chi è Alessandro Casarin, direttore della Tgr

Dall'interim ai pieni poteri. Alessandro Casarin è il nuovo direttore della Tgr Rai. Nato a Somma Lombardo nel 1958, ha iniziato l'attività di giornalista nel 1983 presso il quotidiano La Prealpina di Varese, dove è rimasto per quattro anni. Nel 1987 è entrato in Rai come redattore presso la sede regionale della Lombardia dove, cinque anni più tardi, è stato promosso caposervizio nella redazione Politica e Istituzioni. Nel 1997 vicecaporedattore e nel 1999 caporedattore della redazione Attualità.

Nel 2001, al Tg3, è stato poi nominato vicedirettore del telegiornale con delega sulle edizioni nazionali. Un anno dopo è diventato vicedirettore della Testata Giornalistica Regionale, incarico che ha svolto (con un intervallo nel 2003 come inviato al Tg1) fino al 2009, quando è diventato condirettore della testata con delega sull'informazione regionale del Nord Italia. Nel 2012 è stato nominato direttore della Tgr, da cui si è dimesso nel 2013, e negli anni 2014 e 2015 è entrato nella direzione Staff del direttore generale, nell'ambito del nucleo Rai Expo 2015, per seguire le attività connesse all'Agenda Expo, ed in particolare a quelle relative alle tematiche 'Nutrire il pianeta, energia per la vita'.

Da giugno a ottobre 2015 ha fatto parte della commissione aziendale per il Concorso Giornalisti, commissione presieduta da Ferruccio De Bortoli. E a febbraio 2016 è stato nominato componente della commissione interna nell'ambito del progetto di mappatura del personale giornalistico. Da maggio 2016, invece, è stato vicedirettore di Rai News. Ad ottobre scorso ha assunto, in via transitoria, la responsabilità della Testata Giornalistica Regionale che ora lo vede direttore a tutto tondo.