Chi è Luca Mazzà, direttore del Gr Radio

Dal Tg3 al Giornale Radio Rai, Luca Mazzà è in Rai da quasi 30 anni. Nato a Roma nel '62, giornalista professionista, ha iniziato il proprio percorso professionale nelle redazioni di Ansa, Milano Finanza e Italia Oggi. Nel 1991 ha fatto il suo ingresso al Giornale Radio Rai in qualità di redattore e, tre anni dopo, è stato promosso caposervizio nell'ambito della redazione Economico Sindacale. Nel 1995 è passato poi al Tg3, dove è stato assegnato alla redazione economica.

L'anno successivo gli è stata riconosciuta la posizione mansionaria di vicecaporedattore. Nel giugno 1999 è stato nominato responsabile della redazione Economico Sindacale del Telegiornale 3 con il riconoscimento della qualifica di caporedattore. Nel novembre 2009 è passato a Rai Sport, dove gli sono state affidate le funzioni di caporedattore centrale in qualità di responsabile del coordinamento della Redazione Unica. Quattro anni più tardi è stato inviato per Rai Parlamento seguendo, in particolare, il dibattito parlamentare e l'iter delle misure di politica economica.

Nel febbraio 2013 è stato nominato vicedirettore di Rai3 con delega sull'organizzazione del canale e gli eventi speciali, e con la responsabilità ad interim della segreteria. Nel maggio 2016 gli è stato poi affidato l'incarico di vicedirettore di Rai Parlamento e, infine, nell'agosto 2016 è stato chiamato a dirigere il Tg3.