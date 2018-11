Berlusconi fa il 'grillino'

(Fotogramma)

L'obiettivo è non fare sconti alla maggioranza gialloverde e dare battaglia nelle Aule del Parlamento e anche fuori dai palazzi, sulla manovra economica, così come sul dl Genova e su ogni provvedimento governativo. Forza Italia è determinata a fare "opposizione dura e pura" usando però gli stessi 'metodi' grillini. E si prepara a scendere in piazza, come ai vecchi tempi. Si parla di una serie di iniziative e di una prima manifestazione a Roma, forse in piazza Montecitorio o davanti a palazzo Chigi. Martedì, al termine della Conferenza dei coordinatori regionali azzurri a palazzo Grazioli, con una lunga nota Silvio Berlusconi ha annunciato una ''grande mobilitazione'' contro le ''politiche economiche del governo", per una ''vera flat tax, l'Alta velocità, per il lavoro e un'Europa diversa''.

L'ex premier pensa a una nuova strategia d'attacco per incalzare l'alleato Matteo Salvini e provare a smarcarsi, controllando che rispetti il programma di centrodestra. Forza Italia, insomma, diventa grillina per l'occasione e si ritaglia il ruolo di spina del fianco di Salvini e Di Maio.

Tant'è che ieri pomeriggio in Aula, alla Camera, durante il question time in diretta tv, i deputati azzurri hanno gridato 'Fateci la Tav!', esponendo cartelli con la scritta 'Sì Tav, ladri di futuro'. E il vicepresidente Fabio Rampelli ha dovuto chiederne la rimozione con l'intervento dei commessi raccomandandosi di toglierli subito perché ''in diretta tv è richiesta particolare sobrietà''. Forse stanco delle continue fughe in avanti di Salvini e preoccupato dalla salvinizzazione in atto del partito, il Cav (tornato ieri ad Arcore), raccontano, avrebbe chiesto ai suoi di schiacciare il piede sull'acceleratore e fare la voce grossa per stanare la Lega, ma senza arrivare a minacciare corse solitarie alle elezioni, perché solo unito il centrodestra può tornare a vincere. Salvini stacchi la spina al più presto al governo, perché danneggia il Paese, va ripetendo in queste ore il leader azzurro.