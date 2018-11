Palazzo Chigi: "Con Ue dialogo costante"

(Fotogramma)

Palazzo Chigi risponde al Colle sulla legge di bilancio. "L’interlocuzione tra il Governo italiano e la Commissione europea avviene nel contesto di un dialogo proficuo e costante. Come ricordato dal Presidente Mattarella, c’è senz'altro il comune intento di lavorare alla stabilità dei conti pubblici e alla tutela del risparmio" si legge in una nota di Palazzo Chigi in risposta alla lettera con cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sollecitato "il governo a sviluppare, anche nel corso dell’esame parlamentare, il confronto e un dialogo costruttivo con le istituzioni europee".

"In un periodo caratterizzato da un ciclo economico avverso - spiega la nota della presidenza del Consiglio - il Governo intende rilanciare la crescita e l’occupazione, con una particolare attenzione agli investimenti pubblici, alla creazione di un ambiente normativo e istituzionale favorevole agli investimenti privati e al contrasto della povertà e delle disuguaglianze. L'obiettivo di tutto il Governo è pervenire a un'Italia deburocratizzata e digitalizzata, attenta ai bisogni dei cittadini, in un quadro di stabilità finanziaria e di sviluppo sociale ed economico".

