Di Maio: "Reddito parte a marzo"

Luigi Di Maio (Fotogramma)

Il reddito di cittadinanza partirà "tra inizio e fine marzo". Ad assicurarlo è il vicepremier Luigi Di Maio, in una diretta su Facebook. "Sui giornali scrivono sciocchezze, in legge di bilancio ci sono i soldi per il reddito di cittadinanza e per 'quota 100' - afferma Di Maio -. C'è la ciccia, ovvero i soldi per far funzionare le norme" che introdurranno il reddito di cittadinanza e la riforma della Fornero.

"Se questi signori si andassero ad informare - incalza Di Maio prendendosela con "i soliti giornali" - scoprirebbero che le norme regolamentari non possono stare" in manovra, perciò "dopo la legge di bilancio, magari a Natale o subito dopo, si fa un decreto con le norme per reddito e pensioni di cittadinanza e riforma della Fornero".

Il vicepremier spiega che poi che il reddito di cittadinanza verrà introdotto "con un decreto, non un ddl perché ci vorrebbe troppo tempo e c'è l'emergenza povertà da fronteggiare". Per perfezionare i dettagli, sottolinea Di Maio, "ci sono circa due mesi, in modo che il 2019 possa diventare l'anno del cambiamento".

Durante la diretta Facebook, Di Maio torna inoltre sul taglio ai trasferimenti alle regioni che non abbasseranno i vitalizi. Una misura inserita in manovra e fortemente voluta dai 5 Stelle. "Diciamo ai consiglieri regionali che o si tagliano i vitalizi o noi tagliamo i trasferimenti per le spese di funzionamento - ribadisce il vicepremier - se i consiglieri non si tagliano il vitalizio noi tagliamo ai consiglieri regionali gli stipendi".

Quanto ai tagli all'editoria annunciati, "li vedrete nella legge di bilancio nei prossimi giorni - aggiunge -. Non li abbiamo approvati in Cdm perché stiamo vedendo bene le norme: qualcosa sarà aggiunto con emendamento nella piena autonomia del Parlamento".