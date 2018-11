Maroni pensa ai Millennials

Roberto Maroni (Fotogramma)

La nuova sfida di Roberto Maroni si chiama Millennials Ambassadors Forum. L'ex presidente della Regione Lombardia è tra i fondatori del forum permanente itinerante dedicato ai giovani nati tra il 1980 e il 2000, la cui prima tappa sarà Torino il 7 novembre. I giovani sono coloro che "governeranno il mondo - spiega Maroni in un'intervista a 'Il Sole 24 Ore' - e hanno caratteristiche particolari che di solito non si conoscono e ai quali dunque la politica fa fatica a dare risposte". "Con un forum permanente, a cui parteciperanno centinai di giovani selezionati - afferma -, mettiamo in contatto i due mondi, creando un'opportunità".

Tra le caratteristiche dei giovani che la politica non conosce ci sono secondo Maroni "la velocità con cui si approcciano alle cose" e la loro visione del mondo del lavoro. "Non vogliono un posto fisso - sottolinea - ma un ambiente stimolante. E invece il nostro governo fa un Decreto Dignità che sembra guardare al passato, e stupisce che a farlo sia proprio un Millennial come loro. Ai ragazzi della lotta al precariato - insiste - non interessa niente". "Al Forum parteciperanno grandi aziende - continua l'ex ministro -, ognuna lo farà con un progetto e questa è un'opportunità concreta. Il prossimo anno saremo a Milano. Ogni anno mostreremo - annuncia - un report e analisi utili".

Parlando del governo giallo-verde, Maroni afferma: "Io sostengo Salvini e quello che fa lo fa bene, la delusione è Di Maio. E tuttavia - aggiunge - non credo sia possibile staccare la spina a questo governo sapendo che non ci sono alternative". L'ex presidente della Regione Lombardia esclude però un suo ritorno alla politica. "Ormai sono vecchio, solo in Italia - conclude - ci sono i politici di professione che durano fino a 80 anni".