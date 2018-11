"Per reddito di cittadinanza vale Isee"

(Fotogramma)

Per il reddito di cittadinanza varrà l'Isee. Lo sottolineano fonti di governo del M5s. "Un esempio: la moglie dichiara un reddito di 1000 euro all'anno. Il marito ne dichiara 100mila. Sebbene la donna - spiegano - rientra, per i redditi individuali, nella soglia non riceve integrazione perché l'Isee (che è familiare) è sicuramente sopra la soglia di 9360".

"Federico Fubini sul 'Corriere della sera' - osservano le stesse fonti - insiste su un concetto fingendo forse di non capire. Fubini dovrebbe sapere che i redditi del Dipartimento delle Finanze sono calcolati secondo le dichiarazioni dei redditi individuali, appunto. L'Isee - si conclude - invece è calcolato sul nucleo".