Salvini e il sorriso delle polemiche

Dal profilo Facebook di Matteo Salvini

Tuta della Protezione Civile, Venezia alle spalle, sorriso sul viso e pollice alzato, direzione Belluno. Il post di Matteo Salvini scatena le polemiche sui social, per quell'immagine giudicata inappropriata nel momento in cui il maltempo, dal Veneto alla Sicilia, sta devastando diverse zone del Paese.













"Ma cosa c'è da ridere??? Questa notte 12 persone hanno perso la vita... E lui pensa ai 'like'... senza parole" scrive un utente. "Ma che c.... ridi, ci sono morti, danni incommensurabili dappertutto, mezza Italia in ginocchio e tu non perdi l'occasione per metterti in mostra... neanche il buon senso di far finta che ti dispiaccia..." si legge in un altro post.

Più tardi il vicepremier interviene di nuovo sui social e scandisce: "Se vado, mi criticano perché vado. Se non vado, mi criticano perché non vado. Se sono triste non va bene, se sorrido non va bene. Se commento un fatto mi attaccano perché lo commento, se non commento mi attaccano perché taccio. Sapete una cosa, cari criticoni, professoroni e giornalisti di sinistra? Me ne frego, penso agli Italiani e continuo a lavorare!".