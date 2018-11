"Altro che foto, vai a lavorare", rabbia su Salvini

(Instagram /Matteo Salvini)

Ventidue foto, due filmati, centinaia di commenti. Tutto in 24 ore. L'account Instagram del ministro Matteo Salvini racconta senza sosta le giornate del leader del Carroccio, ieri impegnato sull'emergenza maltempo prima nel Veneto e poi nel Lazio. Scatto dopo scatto, selfie dopo selfie, il vicepremier leghista ha tracciato così l'itinerario tragico della visita nelle terre in ginocchio dopo alluvioni e morti: a colpi di foto, a partire da quella - criticatissima - scattata di prima mattina a Venezia, quando il titolare del Viminale con un sorriso e il pollice alzato annunciava il viaggio verso Belluno, devastata dal fango, dalla pioggia e dal vento. Una foto che a molti ieri era sembrata inopportuna, ma non a Salvini. Che ha liquidato le critiche con un "me ne frego".

Ma il sorriso del vicepremier immortalato dal selfie veneziano non è l'unica foto presa di mira dagli utenti. Decine e decine i commenti, alcuni poi spariti nel corso della giornata, che attaccano Salvini per quella che ritengono essere una "eccessiva esposizione" del leghista, per alcuni "affetto da manie di protagonismo" alla faccia "di chi in quei luoghi ci è morto". Pesantissime le accuse: fra tutte, quelle di "speculare sulle tragedie", "pensare alle foto invece che ai morti", lanciare "anatemi contro gli ambientalisti quando sei stato tu a non firmare l'accordo di Parigi sul clima e a sottoscrivere i condoni di Berlusconi prima e Di Maio ora".

"Altro che foto, vai a lavorare!!!!", gli gridano virtualmente sui social. "Siamo stanchi di questo show continuo", puntano il dito, mentre sotto a ogni foto - dallo scatto in divisa della Protezione Civile in Veneto a quello con la suora che gli regala un bacio sulla guancia a Terracina - fioccano insulti, parolacce, rimproveri, puntualmente contestati da chi invece difende a spada tratta l'operato "del miglior ministro degli Interni dal dopoguerra". Ed è lotta durissima fra sostenitori e detrattori, impegnati in uno scontro che sembra senza fine e che 'regala' di ora in ora agli scatti centinaia di commenti e nuova visibilità.

Sulla scia del "me ne frego" di ieri, Salvini sembra però impermeabile alle contestazioni social. E questa mattina ecco quindi spuntare su Instagram il nuovo buongiorno del ministro dai tetti della Capitale. "Vinceranno le nubi o vincerà il sereno???", si chiede, mentre augura "buona settimana da Roma" e annuncia il "volo in Ghana per firmare un accordo col governo per controllare l'immigrazione e garantire un futuro di studio e lavoro a quei ragazzi, ma nel loro Paese. Vi voglio bene!!!", chiosa il ministro sull'immagine del cielo plumbeo della città eterna.