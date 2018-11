Salvini-Isoardi, è finita

La foto postata su Instagram da Elisa Isoardi

Le voci di una crisi si rincorrevano da mesi. E alla fine la conferma l'ha data lei. Con un post pubblicato su Instagram Elisa Isoardi fa sapere che con Matteo Salvini è finita: "Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora", scrive la conduttrice citando il cantautore e poeta Gio Evan. "Con immenso rispetto dell'amore vero che c'è stato. Grazie Matteo", aggiunge Isoardi postando una foto che li immortala insieme sul letto.

Nel tardo pomeriggio ecco quindi arrivare un'ulteriore conferma dell'addio dal settimanale 'Chi' che, in un'anteprima dell'intervista alla conduttrice in edicola mercoledì 7 novembre, chiarisce anche le motivazioni della separazione: "Matteo Salvini e io ci siamo lasciati due mesi e mezzo fa, prima che fossero decise le nomine Rai, il che dimostra che, contrariamente a quanto dicono le malelingue, non ho mai sfruttato il nostro rapporto che, ripeto, è stato un grande amore". "Qual è stato il motivo della nostra rottura? La lontananza, causata dai troppi impegni di entrambi".