Annullato il sit-in per Virginia Raggi

(Fotogramma)

''Prendiamo atto degli attacchi continui e delle strumentalizzazioni che le opposizioni, i giornali e le tv stanno sapientemente portando avanti, mistificando la realtà , omettendo la vera motivazione che ci ha spinti a organizzare l’evento e cioè, il supporto a Virginia e alla Giunta capitolina nel continuare a cambiare questa città e il supporto al Referendum su Atac. Capiamo il momento delicato che Virginia sta attraversando e accogliamo il suo messaggio, annullando questo evento''. Lo annunciano con un post su Facebook gli organizzatori di 'Sempre con Virginia' che avevano lanciato, via social, un sit-in a sostegno della sindaca di Roma Virginia Raggi per venerdì 9 novembre in Campidoglio, vigilia dell'attesa sentenza sulla sindaca di Roma imputata per falso.

''Ringraziamo tutte quelle persone che in questi giorni ci sono state vicine e hanno supportato e condiviso l’evento e soprattutto le persone che si stavano organizzando da fuori Roma'', conclude il post. Questa mattina era stata la stessa sindaca di Roma a pubblicare sulla sua pagina Facebook un video nel quale chiedeva di annullare la manifestazione a suo sostegno: "Mi stanno arrivando tantissimi messaggi. So che molti di voi si sono dati appuntamento per una manifestazione a Roma il 9 novembre. Si tratta di un gesto pieno di affetto ma ritengo non sia opportuno. Grazie!".