"Qualcuno aveva altre priorità", Salvini risponde a Isoardi

(Fotogramma /Ipa)

"Impegnativa giornata di lavoro in Africa sul fronte immigrazione e sicurezza, ma il telefono dall'Italia mi squilla per altro...". La risposta di Matteo Salvini all'addio social di Elisa Isoardi arriva nella tarda serata di ieri. Dopo una giornata di lavoro in Ghana, dove il ministro dell'Interno ha evitato accuratamente di replicare, ecco arrivare un post con qualche spiegazione sulla fine della relazione. Relazione che, lascia intendere il titolare del Viminale, non sembra essere terminata per sua scelta.

"Per educazione, carattere e rispetto - scrive Salvini sui suoi canali social, allegando al post una foto sorridente - non ho mai buttato in piazza la mia vita privata, non comincerò a farlo adesso, agli Italiani non interessa. Ho amato, ho perdonato, sicuramente avrò anche commesso degli errori ma ci ho creduto fino in fondo. Peccato, qualcuno - lancia la stoccata - aveva altre priorità. Buona vita. Vi voglio bene Amici", conclude il ministro.